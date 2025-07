La CENI (Commission électorale) a livré ces 19 et 20 juillet les grandes tendances des résultats liés aux élections locales du 17 juillet dernier au Togo.

Les tendances fournies par la CENI mettent en avant un taux de participation global à ces élections municipales «de 55,02% à l’échelle nationale». Des suffrages exprimés par 2 millions 552 mille 39 électeurs sur un corps électoral de base de plus de 4 millions 637 mille âmes. Ce taux de participation est légèrement supérieur à celui des élections locales de juin 2019, et qui était de «52,46%».

Les tendances électorales publiées le week-end écoulé prennent en compte les chiffres de toutes les circonscriptions électorales sur l’ensemble du pays et dans ses cinq Régions économiques. Ces chiffres créditent globalement UNIR (Union pour la République, parti au pouvoir créé en avril 2012) d’une victoire record, même dans les bastions classiques de l’Opposition. C’est le cas des avances remarquables d’UNIR dans le Grand-Lomé (plus de 2 millions d’âmes), dans des Communes comme Golfe 1, Golfe 2 et Golfe 4.

1.527 postes de Conseillers municipaux étaient brigués le 17 juillet dernier par plus de 1.900 candidats (provenant de 19 partis politiques et 54 indépendants) via 500 listes dans 117 Communes. Ces Conseillers municipaux seront ensuite chargés d’élire les Maires dont 60% sont à l’heure actuelle issus d’UNIR.