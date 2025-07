Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises en Guinée a annoncé, samedi 19 juillet dans un communiqué, avoir procédé à la fermeture de 1724 unités industrielles jugées non conformes pour exercice d’activités industrielles en infraction aux dispositions réglementaires en vigueur, ainsi qu’au retrait de leurs produits du marché national.

Selon ce département ministériel, cette initiative vise à préserver la santé publique, assurer la qualité des produits mis en circulation ou consommés, ainsi qu’à promouvoir une industrie responsable et garantir un environnement industriel sain et conforme aux normes, au service du développement durable du pays.

Dans un autre communiqué publié ce lundi 21 juillet, le même Ministère dit être engagé dans une vaste opération de mise en conformité des unités industrielles, et ce dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la politique nationale de développement industriel et de la régulation du secteur industriel au Burkina.

Les autorités de tutelle affirment vouloir assainir le secteur sans perturber le marché ni compromettre l’approvisionnement des populations, et utilisent pour cela deux moyens pour y parvenir.

Il s’agit d’une part, d’encourager et d’accompagner la régularisation volontaire des unités pouvant répondre aux exigences sanitaires, techniques et administratives, et, d’autre part, de mettre à l’écart temporairement les structures manifestement non conformes, tout en maintenant l’équilibre entre la régulation du secteur et la disponibilité continue des produits de première nécessité.

« La stratégie adoptée repose sur un processus en plusieurs phases. Une fois la première vague d’unités régularisées et stabilisées, une deuxième tranche d’unités non conformes sera progressivement prise en charge, toujours dans une logique de continuité de service et de prévention des ruptures sur le marché », explique le communiqué.

Entre temps, le ministère a mis en place le Guichet Unique de l’Industrie (GUI) qui est un dispositif d’accompagnement visant à faciliter l’ensemble des démarches administratives liées à l’activité industrielle en République de Guinée.