A l’occasion du 26ème anniversaire de son accession au Trône alaouite, le Roi Mohammed VI a adressé dans la soirée de ce mardi 30 juillet, un discours à la Nation, marquant un temps fort de réflexion sur les avancées du Maroc, les défis actuels, et les priorités à venir.

Le discours royal, centré sur la consolidation du développement et la justice territoriale, met en lumière les grandes orientations royales pour un Maroc plus uni, équitable et solidaire.

Dans son discours, le Souverain a souligné les progrès réalisés depuis son accession au Trône en juillet 1999, grâce à une vision de long terme et des choix stratégiques structurants. Malgré les effets de la sécheresse et des crises mondiales, a souligné le Roi du Maroc, l’économie nationale reste résiliente, avec un renouveau industriel marqué par la montée en puissance des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, du tourisme et de l’agroalimentaire, relavant que le Maroc s’affirme désormais comme une plateforme d’investissement ouverte sur plus de 3 milliards de consommateurs via ses nombreux accords de libre-échange.

Le Roi a mis en avant lesavancées majeures en matière d’infrastructures, notamment l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) vers Marrakech, les projets liés à la souveraineté hydrique et énergétique, ainsi que la modernisation continue du pays. Ces investissements, indique le Souverain, visent à asseoir les bases d’un développement durable, mais également à renforcer l’équité sociale dans le Royaume.

Tout en se félicitant du recul significatif de la pauvreté multidimensionnelle et du classement du Maroc parmi les pays à développement humain élevé, le Roi Mohammed VI a déploré la persistance de certaines inégalités, notamment en milieu rural, plaidant pour une nouvelle génération de programmes de développement territorial, fondés sur les spécificités locales, la solidarité régionale et des projets concrets autour de quatre axes à savoir : l’emploi, les services sociaux de base, la gestion des ressources hydriques, et la mise à niveau territoriale intégrée.

A l’approche des législatives de 2026, le Souverain marocain a appelé à l’élaboration du nouveau Code électoral avant fin 2025 et à des consultations politiques élargies pour garantir un processus électoral crédible.

Réaffirmant par ailleurs sa politique de la main tendue au plan régional, le Roi du Maroc a appelé à un dialogue sincère avec l’Algérie, tout en saluant le soutien international grandissant à la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara, citant notamment le Royaume-Uni et le Portugal en plus des Etats-Unis et de la France, deux autres membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR) a saisi cette occasion de la commémoration de la Glorieuse Fête du Trône, pour rendre « un hommage particulier à Nos Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à l’Administration territoriale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur dévouement et leur mobilisation constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays ».