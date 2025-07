Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté ce 29 juillet une résolution prolongeant d’une année les sanctions visant les groupes armés opérant en République de Centrafrique, ainsi que les personnes associées à leurs activités en Afrique centrale.

L’organe-clé des Nations Unies a prorogé ses sanctions «jusqu’au 31 juillet 2026». Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par les 15 membres du Conseil onusien. La «Résolution 2789 énonce de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la livraison, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel connexes à tous les types de groupes armés et de personnes associées à des groupes armés opérant en Centrafrique».

La même «Résolution 2789» table aussi sur une prorogation du mandat du panel d’experts assistant à la mise en œuvre de ces sanctions sus-mentionnées jusqu’au 31 août 2026.

Le Conseil de Sécurité avait levé en 2024 l’embargo sur les armes appliqué au Gouvernement centrafricain par le biais de la Résolution 2745, mais a laissé en place «l’embargo sur les armes à l’égard des groupes armés et des personnes associées opérant» en Centrafrique. Ainsi que les mesures ciblées de gel des actifs et d’interdiction de voyage à l’encontre des personnes physiques et morales désignées par le Comité des sanctions.

Depuis 12 ans, la Centrafrique tente de se relever d’une période de crises qui n’a pas empêché la tenue de plusieurs consultations électorales dans ce pays riche en diverses ressources naturelles.