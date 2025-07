L’Etat du Sénégal et les universités publiques du pays ont signé, ce lundi 28 juillet, des Contrats de Performance (CDP) qui s’inscrivent dans le cadre du projet « ESPOIR Jeunes », soutenu par la Banque Mondiale (BM), l’Agence française de développement (AFD) et le fonds « Early Learning Partnership ».

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui a notamment salué le travail accompli durant les six mois de concertation, selon un communiqué du département ministériel concerné.

D’après les termes de ces CDP, une enveloppe de 13,76 milliards de francs CFA sera injectée dans les huit universités publiques sur trois ans, en complément des allocations budgétaires classiques.

Ce financement additionnel est conditionné par des engagements clairs pris par les universités, notamment en matière de qualité pédagogique, de gouvernance, d’efficacité interne et externe, de normalisation des calendriers universitaires et de promotion de la recherche, précise le communiqué.

Le Ministre a appelé l’ensemble des acteurs universitaires à s’engager pleinement dans la mise en œuvre desdits Contrats de Performance, tout en réaffirmant le soutien de l’État aux universités et l’ambition de construire un enseignement supérieur de qualité, inclusif et orienté vers l’insertion des jeunes

Cette initiative, ajoute le communiqué, s’inscrit dans la dynamique de transformation du sous-secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, portée par l’Agenda National de Transformation de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANTESRI), conformément aux orientations du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous la coordination du Premier Ministre, Ousmane Sonko.