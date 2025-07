Le ministre russe de l’Énergie, Sergueï Tsivilev a effectué, lundi 28 juillet, une visite de travail à Niamey, la capitale du Niger, à la tête d’une importante délégation composée de l’Ambassadeur de la Russie au Niger, Igor Gromyko et de plusieurs hauts responsables du gouvernement russe.

Une rencontre a eu lieu entre le ministre nigérien des Mines, Ousmane Abarchi et son collègue russe, en présence de leurs délégations respectives. Selon un communiqué du gouvernement nigérien, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la volonté partagée des deux pays de renforcer leur coopération, la rendant plus stratégique, lucide et mutuellement bénéfique.

La même source indique que « le déplacement de la délégation russe vise à jeter les bases d’un partenariat ambitieux entre Niamey et Moscou, fondé sur une convergence d’intérêts dans des secteurs clés pour le développement du Niger».

Les entretiens entre les deux parties auraient permis d’identifier plusieurs objectifs comme prioritaires. Il s’agit de renforcer la coopération dans le secteur minier, en mettant l’accent sur la recherche géologique, la valorisation des ressources naturelles, la formation des compétences locales, et l’industrialisation à l’échelle nationale.

D’autres objectifs concernent l’établissement d’un cadre structurant pour la coopération pétrolière dans une optique d’exploitation optimale, durable et équitable et l’accélération de l’accès à l’énergie, notamment à travers le développement de projets autour de l’énergie nucléaire civile.

Niamey et Moscou envisagent aussi de soutenir la sécurité alimentaire en mobilisant des solutions agricoles innovantes et adaptées au contexte sahélien et de structurer le développement des infrastructures de transport.

Les deux pays ambitionnent également de développer des passerelles durables dans les domaines de l’éducation, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ; ainsi que de favoriser les échanges culturels et universitaires.

La dimension sécuritaire de la coopération a fait l’objet d’une autre séance de travail tenue au ministère nigérien de la Défense Nationale, laquelle a permis d’aborder les enjeux stratégiques liés à la sécurité et à la stabilité dans l’espace sahélien.

Par ailleurs, le ministre russe de l’énergie a été reçu en audience à Niamey, par le chef de l’Etat, Abdourahamane Tiani, en présence de plusieurs membres du gouvernement et conseillers présidentiels.

« Ce nouveau chapitre des relations nigéro-russes témoigne d’une approche fondée sur la souveraineté, le respect mutuel et l’efficacité », conclut le communiqué.