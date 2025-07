Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, s’est félicité samedi 26 juillet dans un communiqué, de l’annonce faite par le Président français, Emmanuel Macron, de reconnaître l’État de Palestine en septembre prochain.

« Cette déclaration s’inscrit dans la position de longue date de l’Union africaine, réaffirmée lors de la trente-huitième session ordinaire de la Conférence de l’Union, tenue les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba, qui a réitéré l’engagement collectif de l’Afrique en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination et à un État» souverain et indépendant, souligne le texte.

Pour Youssouf, cette évolution est « une étape importante vers une solution juste, durable et globale au conflit israélo-palestinien, fondée sur le droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies».

Le patron de la CUA a réitéré « le soutien indéfectible » de l’Union africaine (UA) à la solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ». Il a, par ailleurs, encouragé les autres nations « à suivre son exemple en soutenant les aspirations légitimes du peuple palestinien».

Macron a annoncé, la semaine passée, que la France va reconnaître officiellement l’Etat de Palestine lors de la quatre-vingtième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra en septembre prochain à New-York aux Etats-Unis.