Le Gouvernement malgache a exprimé son souhait de tirer profit de l’expertise de l’agence publique Singapore Cooperation Enterprise (SCE), dans l’objectif de dynamiser le secteur privé du pays et d’élargir les échanges avec l’Etat de Singapour, dans un esprit de coopération gagnant-gagnant au service de l’intégration régionale et du développement durable.

Dans ce cadre, la ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, a rencontré, ce mardi 26 août à Singapour, les responsables de l’agence SCE, indique un communiqué du ministère malgache.

Le document indique que cette rencontre s’inscrit dans la vision du président malgache Andry Rajoelina, également Président en exercice de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), qui fait du renforcement du commerce intra-régional et de l’ouverture vers de nouveaux partenaires stratégiques, un axe majeur de son action.

La diplomatie malgache rappelle que la Singapore Cooperation Enterprise, créée pour partager l’expérience de Singapour, accompagne les pays partenaires dans des domaines clés, notamment le développement des infrastructures et des zones économiques spéciales ; la gouvernance publique et partenariats public-privé ; ainsi que l’urbanisme, le transport, l’énergie et la gestion de l’eau.