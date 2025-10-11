La vente des billets pour le plus grand événement sportif du continent, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, débutera le lundi 13 octobre 2025, avec une période de prévente exclusive de 48 heures réservée aux détenteurs de cartes VISA, à partir de 09h00 (heure marocaine), soit 08h00 GMT. La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les passionnés de football africain et ceux du monde entier pourront ainsi réserver leur place pour participer à cette importante messe du football continental. Les détenteurs de cartes VISA bénéficieront d’un accès prioritaire à la billetterie du 13 octobre à 8h00 GMT au 15 octobre 2025 à 08h00 GMT. La vente grand public sera ensuite accessible à tous les autres moyens de paiement, a annoncé la Confédération Africaine du Football (CAF) dans un communiqué.

Afin d’offrir une expérience fluide et connectée, le Comité Local d’Organisation (LOC) a officiellement lancé l’application YALLA, la plateforme dédiée au Fan ID – indispensable pour acheter des billets – ainsi qu’au e-visa/AEVM pour entrer au Maroc.

Le Fan ID délivré par l’application YALLA est obligatoire pour toute acquisition de billet. Tous les membres de la grande famille du football sont invités à finaliser leur inscription. Chaque Fan ID permet d’acheter un seul billet par match.

Voici les étapes à suivre :

Téléchargez l’application YALLA, disponible dès à présent sur Google Play et App Store. Faites votre demande de Fan ID et, si nécessaire, de e-visa/AEVM via l’application. Une fois votre Fan ID reçu, les détenteurs de cartes VISA pourront accéder à la plateforme officielle tickets.cafonline.comdès le lundi 13 octobre à 09h00 (heure marocaine) / 08h00 GMT pour acheter leurs billets pour la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.

Pour plus d’informations sur la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, rendez-vous sur www.cafonline.com.