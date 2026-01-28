Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, en visite officielle en Chine, s’est entretenu, ce mardi 27 janvier, avec son homologue chinois, Zhao Leji, Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.

Les deux autorités ont fait une annonce de premier plan, à l’issue de leurs échanges, celle de la signature prochaine d’un protocole d’accord entre les institutions parlementaires de leurs pays, selon un communiqué de l’Assemblée nationale sénégalaise.

Leur « rencontre a constitué un temps fort de la visite, permettant de renforcer les mécanismes de coopération parlementaire, de promouvoir la diplomatie parlementaire et de réaffirmer l’engagement commun en faveur d’un dialogue institutionnel régulier, au service du rapprochement des peuples sénégalais et chinois », lit-on dans le document.

La partie chinoise a d’ores et déjà manifesté sa volonté ferme d’accompagner le Sénégal dans ses projets structurants, renforçant ainsi la modernisation de l’outil parlementaire sénégalais.

Le Président de l’Assemblée nationale a eu également une série d’entretiens de haut niveau avec d’autres responsables chinois, lors desquels a été largement saluée la dynamique positive impulsée par les visites officielles en Chine du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko.

Ces déplacements des dirigeants sénégalais auraient permis de définir une nouvelle feuille de route de la coopération sino-sénégalaise, alignée sur la Vision Sénégal 2050.

El Malick Ndiaye a, par ailleurs, réaffirmé le soutien constant du Sénégal aux grandes initiatives portées par le Président Xi Jinping, ainsi que l’importance stratégique de l’Initiative « La Ceinture et la Route » et du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) pour le développement économique et social du continent africain.