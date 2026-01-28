Le président ivoirien, Alassane Ouattara a plaidé mardi 27 janvier, pour une implication impérative des institutions nationales et internationales dans la réussite du Plan National de Développement (PND 2026-2030).

Il a lancé cet appel lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire, au cours de laquelle il a soutenu, dans son discours, que ce PND 2026-2030 « vise à consolider une croissance forte, durable et inclusive, à renforcer la compétitivité et à améliorer les conditions de vie des populations ».

A la même occasion, le Chef de l’État ivoirien a rappelé les acquis du pays dans différents domaines, saluant sur le plan économique, le maintien de la dynamique de croissance. Au niveau social, il s’est félicité des avancées notables enregistrées, entre autres, dans l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à l’eau potable et à l’électricité.

Sur la scène internationale, la Côte d’Ivoire a marqué son retour et poursuit son implication en faveur du multilatéralisme auquel elle croit fermement, a-t-il assuré.

« Toutes ces initiatives témoignent de l’ouverture du pays sur le monde et de sa volonté de continuer le développement économique et la protection de l’environnement », conclut le communiqué.

Après cette brève présentation du PND 2026-2030, l’enjeu est désormais de passer de la phase de planification à celle d’une exécution rigoureuse, portée par une synergie entre l’État et ses partenaires au développement.