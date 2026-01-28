Le président angolais, João Lourenço, a reçu en audience le mardi 27 janvier à Luanda, le Président-Directeur Général (PDG) du groupe ivoirien SCHIBA Holding, Nidjabedjan Soro.

Après avoir manifesté son intérêt, l’année passée, pour la République démocratique du Congo et le Gabon, le Groupe multisectoriel, opérant principalement dans le domaine du BTP, entend lancer également une offensive stratégique en Afrique australe.

Vraisemblablement, la rencontre entre Soro et Lourenço a été fructueuse. En effet, à sa sortie de l’audience, le PDG de SCHIBA Holding a indiqué à la presse que le dirigeant angolais a exprimé son vif intérêt pour l’implantation de l’expertise ivoirienne dans son pays, particulièrement dans le domaine des infrastructures routières.

L’Angola, engagé dans une vaste politique de modernisation et de financement de ses infrastructures, voit dans le savoir-faire de SCHIBA une opportunité de renforcer son réseau routier.

Ce groupe ivoirien possède à ce jour neuf filiales spécialisées dans différents secteurs (Industrie et Agro-industrie, BTP et Génie Civil, Assurances…) en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine.