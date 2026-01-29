Le gouvernement des Etats-Unis et la Commission de l’Union africaine (CUA) ont décidé, ce mercredi 28 janvier, de mettre en place un groupe de travail stratégique sur les infrastructures et les investissements dans l’objectif de promouvoir et de faire progresser les partenariats économiques entre les Etats-Unis et l’Afrique qui favorisent la création d’emplois, la prospérité et la sécurité économique tant en Amérique qu’en Afrique.

Le lancement de ce groupe a été annoncé lors d’une rencontre mercredi à Addis-Abeba, entre le sous-secrétaire d’État américain, Christopher Landau et le président de la CUA, Mahmoud Ali Youssouf, laquelle a abouti à une Déclaration commune.

Les deux parties ont estimé qu’au-delà des enjeux de la paix et de la sécurité sur le continent, la croissance économique constituait le fondement d’une Afrique pacifique et prospère, et que le développement d’infrastructures de qualité et propices au commerce, représentait une étape cruciale pour faire progresser cette croissance.

Cette vision s’inscrit directement dans les ambitions de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et à ses priorités phares, notamment les corridors prioritaires du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PDIA) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le groupe créé servira de plateforme aux hauts responsables et aux experts techniques du gouvernement américain et de la CUA en vue d’identifier et de promouvoir les opportunités d’investissement et d’engagement pour le secteur privé américain dans des projets d’infrastructure soutenus par l’UA ; l’ambition étant de concrétiser les priorités communes de croissance et de transformation à l’échelle du continent.

Il est estimé qu’en conjuguant l’expertise africaine aux capitaux et à l’innovation financière des Etats-Unis, ces investissements auront un impact positif dans les domaines comme l’énergie, les transports, le numérique et les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.

Les Etats-Unis tiennent à passer d’une logique de l’assistance traditionnelle à un partenariat économique productif et durable, et espèrent que la nouvelle plateforme permettra d’harmoniser les réglementations et de booster le commerce bilatéral, garantissant ainsi la prospérité et la sécurité des populations américaines et africaines.

Le président de la CUA a réaffirmé le ferme engagement de l’Union africaine dans son partenariat stratégique avec les Etats-Unis, fondé sur le respect mutuel, les intérêts partagés et un engagement commun envers la paix, la stabilité et la prospérité.