Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu hier mercredi 28 janvier à N’Djamena, le Directeur Général de la Banque Islamique de Développement (BID), Issa Faye, dans la suite des promesses d’engagements et de financements pris par des partenaires à l’occasion d’une table ronde internationale pour le financement du Plan National de Développement (PND) du Tchad, tenue les 10 et 11 novembre 2025 à Abou Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis.

Le DG de la BID, Issa Faye «est venu réaffirmer l’engagement de la BID, pris lors de la table ronde de financement du Plan National de Développement tenue à Abou Dhabi, pour accompagner le Tchad dans sa politique de transformation et de développement économique», précise un communiqué de la présidence tchadienne.

A la tête d’une délégation de son institution, Issa Faye a réitéré le soutien constant de la Banque islamique pour améliorer le bien-être de la population tchadienne.

Pour sa art, le président Deby Itno a remercié la BID pour son soutien aux projets prioritaires du Tchad qui visent à moderniser l’économie du pays, souligne la présidence tchadienne qui reconnaît que cette banque, un partenaire stratégique, accompagne le pays dans le financement de son développement socio-économique, le soutien à l’éducation, la lutte contre la pauvreté et la mise en œuvre de nombreux projets structurants.

Le gouvernement tchadien est engagé dans une série des rencontres avec des investisseurs pour concrétiser les intentions d’investissement formulées à Abu Dhabi. Alors que le Tchad recherche des financements pour la première phase (2025-2028) du PND 2030, estimée à environ 30 milliards de dollars, la Table ronde avait déjà permis d’obtenir des promesses s’élevant à 20,5 milliards de dollars, à la grande satisfaction de N’Djamena.