Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence française de développement (AFD) renforcent leur partenariat stratégique en mobilisant 2,4 milliards d’euros destinés à des projets structurants à fort impact en Afrique, dans les domaines de l’énergie, de l’emploi et de l’agriculture.

Des délégations des deux institutions ont tenu une réunion d’échange axée sur le renforcement de leurs investissements conjoints et un meilleur alignement sur les priorités de développement de l’Afrique, à l’approche de l’échéance de leur accord actuel (2021-2026), a annoncé la BAD ce mercredi 28 janvier, dans un communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leurs priorités communes dans les secteurs clés, entre autres, de l’énergie l’eau, l’agriculture et l’entrepreneuriat et se sont engagées à accélérer la mise en œuvre de leur partenariat de cofinancement qui a déjà mobilisé près de 2,4 milliards d’euros.

La vice-présidente du Groupe de la BAD, Nnenna Nwabufo a souligné la nécessité d’accélérer le passage du pipeline de projets à la mise en œuvre concrète. «Nous disposons d’un solide pipeline d’opportunités. En nous concentrant davantage sur quelques secteurs à fort impact et en passant plus rapidement du stade de projet dans le pipeline à celui de la mise en œuvre, nous pouvons accroître considérablement notre impact commun au profit des populations africaines », a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le Directeur exécutif de l’AFD, Adama Mariko a souligné que la réunion a également permis d’explorer les possibilités de collaboration sur des initiatives clés, telles que la Nouvelle architecture financière africaine.

Les deux institutions entendent renforcer leur collaboration à travers des échanges de personnel et une meilleure coordination entre les équipes régionales et sectorielles, au-delà des questions liées au financement.