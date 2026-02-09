L’Afrique du Sud a décidé de retirer ses contingents et troupes restants de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO), en raison de la nécessité de consolider et de réaligner ses forces de défense nationale, après vingt-sept années de soutien aux efforts de maintien de la paix des Nations Unies en RDC.

Dans ce cadre, la MONUSCO a exprimé, dans un communiqué publié ce dimanche 08 février, sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple sud-africains pour leur engagement constant, depuis plusieurs décennies, en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Elle a de même, salué le dévouement dont ont fait preuve les Casques bleus sud-africains dans l’exécution de leur mission en RDC, tout en honorant la mémoire de ceux ayant consenti au sacrifice ultime sous la bannière des Nations unies et au service de la paix.

La mission onusienne entend poursuivre le dialogue avec l’Afrique du Sud sur les questions les plus larges relatives au maintien de la paix, notamment le partage des enseignements tirés et le soutien continu aux efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité sur le continent.

Elle s’est engagée, après la décision sud-africaine et de concert avec le Secrétariat de l’ONU, à assurer une transition rigoureuse et sécurisée, conformément aux standards internationaux.

L’Afrique du Sud figure parmi les dix premiers pays contributeurs de troupes à la MONUSCO, avec une présence militaire de plus de sept cents soldats déployés en RDC.