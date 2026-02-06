C’est désormais officiel, le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso, âgé de 82 ans, a annoncé, ce jeudi 05 février, sa candidature à l’élection présidentielle de mars 2026.

Il a fait cette annonce lors du lancement de la Grande Foire Agricole du Congo à Bambou Mingali, dans le district d’Ignié, département du Djoué-Léfini, au nord de la capitale Brazzaville.

« Je vais faire acte de candidature » à la présidentielle de mars prochain, a-t-il déclaré, après avoir salué les producteurs agricoles et promis son soutien personnel au cours des années à venir

Le président sortant a ainsi répondu aux appels pressants de ses soutiens. Le 30 décembre dernier, il a été désigné, à l’unanimité, candidat pour défendre les couleurs de sa formation politique, le Parti congolais du travail (PCT) ; candidature appuyée par une coalition de la majorité présidentielle (18 partis) qui a signé une déclaration de soutien au début de ce mois.

Sassou-N’Guesso dirige son pays de façon ininterrompue depuis 1997. En 2015, il a fait modifier la Constitution dans l’objectif de lever la limitation à deux mandats présidentiels. S’il l’emporte, il entamera un cinquième mandat consécutif.

La campagne électorale officielle débutera le 28 février pour s’achever le 13 mars 2026.