Le Conseil des ministres ivoirien a donné officiellement ce mercredi 4 février, son aval à la Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) d’entrer dans le capital de la future société Ivoiro- Chinoise d’Exploration (ICEX).

La nouvelle entité, une société de droit ivoirien dédiée à la recherche minière, sera dotée d’un capital de 20 millions de FCFA, soit 2.000 actions d’une valeur nominale de 10.000 francs CFA, précise un communiqué du Conseil des ministres.

La SODEMI sera l’actionnaire majoritaire avec 56,65 % des parts, aux côtés de la China National Geological & Mining Corporation qui détiendra le reste du capital, soit 43,35 %.

Conformément aux dispositions législatives appliquées aux sociétés à participation financière publique, le décret adopté par le Conseil autorise la SODEMI à prendre part à la constitution de l’ICEX, conclut le communiqué.