Le Service National des Bourses Extérieures (SNABE) de la Guinée et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) du Royaume du Maroc ont signé une convention de partenariat s’inscrivant dans le cadre du déploiement de Simandou Academy, une initiative dédiée à la formation de l’élite guinéenne de demain, basée sur l’excellence, l’innovation et le développement durable, a rapporté jeudi la présidence de la Guinée.

La cérémonie officielle de signature, qui a eu lieu la veille, a été conduite par Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et Président du Comité Stratégique de Simandou, en présence des conseillers de la Présidence, de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée, des cadres du SNABE, ainsi que d’une importante délégation de l’UM6P.

Simandou Academy, un volet central du Programme hautement stratégique Simandou 2040, poursuit trois objectifs, à savoir promouvoir l’excellence dans l’éducation, la recherche et l’innovation en Guinée ; concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération, répondant aux standards internationaux d’une éducation de qualité ; et tisser des liens avec les meilleures écoles et universités à travers le monde pour garantir une formation de haut niveau.

Le « partenariat avec l’UM6P, université de référence sur le continent africain, reconnue pour son excellence en matière de recherche appliquée, d’innovation et de développement durable, s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du Chef de l’État pour la valorisation du capital humain guinéen », a déclaré Diakité, dans son allocution de circonstance.

La convention ouvre l’accès à des formations de haut niveau, allant de la Licence au Doctorat, ainsi qu’à des formations techniques, professionnelles et exécutives, dans des domaines clés tels que l’ingénierie et la recherche appliquée, l’agriculture moderne et la nutrition des cultures, l’industrie et le management HSE, l’intelligence artificielle et la cybersécurité, et les énergies renouvelables.

Toujours selon ses propos, au-delà de l’offre académique, le partenariat prévoit un parcours structuré comprenant un accompagnement personnalisé, un suivi académique rigoureux, une orientation professionnelle et des opportunités concrètes d’insertion et de valorisation des compétences.

Le SNABE et l’UM6P ont ainsi posé les bases d’une coopération ambitieuse, durable et orientée vers l’excellence, parfaitement alignée avec la vision présidentielle, celle de « former aujourd’hui les compétences qui bâtiront la Guinée de demain. »