Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi et le chef des opérations de paix des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, se sont entretenus, hier mardi à Kinshasa, autour du rôle crucial de la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO) dans le suivi du cessez-le-feu à l’Est du pays en application de l’accord de paix signé aux Etats-Unis et des deux résolutions du Conseil de sécurité sur la situation en RDC.

«L’entretien a porté sur le rôle de la MONUSCO dans l’opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu convenu à la fois dans le cadre de l’accord de paix de Washington et du processus de Doha, conformément aux résolutions 2773 (2025) et 2808 (2025) du Conseil de sécurité », précise un communiqué de la présidence congolaise.

A cette occasion, Lacroix, qui était accompagné de la Cheffe intérimaire de la MONUSCO, Vivian van de Perre, a annoncé un déploiement imminent à Uvira, zone libérée par la rébellion M23.

« Nous sommes prêts à commencer dès maintenant par la zone d’Uvira d’où le M23 s’est retiré. Dès que les conditions de sécurité pour nos vols seront réunies, la MONUSCO va y déployer tous les éléments nécessaires en liaison avec le mécanisme de vérification (du cessez-le-feu) qui associe d’autres partenaires internationaux », a-t-il indiqué.

Le chef des opérations de paix des Nations Unies, Lacroix a plaidé pour «le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu» dans la partie orientale de la RDC, ajoutant que cette phase constitue «une étape indispensable pour que l’aide humanitaire puisse être livrée aux populations de manière plus conforme aux besoins».

A travers ses deux résolutions, l’ONU entend contribuer à la stabilisation et au renforcement des institutions de l’État congolais et de soutenir la mise en œuvre d’un cessez-le-feu permanent entre les parties au conflit, en vue d’une paix durable dans le pays.

Lacroix a rassuré que « le Conseil de sécurité a ouvert la voie pour que la MONUSCO joue pleinement ce rôle d’appui à la mise en œuvre du cessez-le-feu», et que l’appel de l’ONU consiste à ce que « tous les protagonistes s’engagent pleinement dans la voie de la pacification et du retour de la stabilité» en RDC.

Il a enfin promis que des recommandations seront faites au Conseil de sécurité pour que la MONUSCO «aille plus loin sur cette question du cessez-le-feu».