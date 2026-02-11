Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a ouvert ce mardi 10 février, un séminaire qui a réuni les cadres de l’Etat, et dédié à l’appropriation du mémorandum de déconstruction des stéréotypes sur le pays, au profit des institutions et départements ministériels du Burkina Faso.

Le gouvernement burkinabè passe à l’offensive face à la multiplication des récits négatifs ou des fausses informations sur le Burkina Faso et ses institutions. Le Bureau d’Analyses stratégiques du Département des Affaires étrangères a conçu un outil de riposte intitulé : «le Burkina Faso au-delà des stéréotypes, une dynamique vers la sécurité et le développement».

Ce document stratégique, fruit d’un travail interministériel, vise à apporter des correctifs aux informations erronées et surtout à restaurer l’image du pays des Hommes intègres.

«Nous sommes dans un contexte de guerre informationnelle ; il était important que le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les autres départements ministériels, travaille à déconstruire les stéréotypes sur le pays», a déclaré Traoré lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire.

Après avoir évoqué quelques exemples d’informations négatives qui «pullulent sur le Burkina et dont la finalité est de faire de l’ombre sur les efforts nationaux et décourager les partenaires», le chef de la diplomatie burkinabè a soutenu que «l’objectif pour ces médias et ces auteurs de stéréotypes est de construire une étiquette toujours négative sur le Burkina Faso pour estomper les efforts du gouvernement et du peuple burkinabè».

Les autorités ont «pris les choses en main pour restituer la vérité des faits sur le Burkina Faso», a-t-il rassuré, précisant que le mémorandum « n’est pas un document de propagande, mais il s’agit d’un document de correction et de justice, un document qui restaure l’image du pays ».

Traoré a invité les acteurs à bien s’imprégner du document, afin de véhiculer de façon collective, un discours harmonisé et cohérent sur le pays et à maintenir la veille permanente afin de recenser les stéréotypes sur le Burkina Faso, pour une mise à jour régulière du document.