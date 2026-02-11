Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, mardi 10 février dans un communiqué, un don de 510.000 dollars américains au profit du nouveau «Fonds de développement de l’acceptation des paiements électroniques», mis en place par la Banque centrale du Maroc «Bank Al-Maghrib».

Accordé par le Fonds pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI), hébergé par la BAD, ce financement vise à soutenir le développement à plus grande échelle, des paiements numériques et l’inclusion financière au Maroc, explique le document.

La même source souligne que ce don vient compléter les ressources financières mobilisées par Bank Al-Maghrib pour créer le Fonds de développement de l’acceptation des paiements électroniques, lequel a pour objectif de réduire l’usage du numéraire par les commerçants, baissant ainsi la dépendance de l’argent en espèce et soutenant la transition vers une économie numérique.

Selon Achraf Tarsim, responsable du bureau pays de la BAD au Maroc, «cet accord contribuera à élargir l’accès aux services financiers pour les populations et les commerçants et renforce l’écosystème national des paiements, consolidant les bases d’une économie numérique inclusive et durable».

De son côté, le directeur général de Bank Al-Maghrib, Abderrahim Bouazza a souligné, que « le Fonds d’acquisition constitue un levier structurant pour accélérer l’adoption des paiements électroniques au Maroc», assurant que l’appui de partenaires internationaux, dont la BAD à travers l’ADFI, «vient renforcer une initiative nationale visant à promouvoir l’usage des paiements électroniques au service de l’inclusion économique et sociale».

Le Groupe de la BAD informe avoir mobilisé, depuis 1978, près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 projets et programmes au Maroc, couvrant des secteurs stratégiques tels que les transports, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’agriculture, la gouvernance et le secteur financier.