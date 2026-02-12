Le magistrat togolais Kuami Gameli Lodonou, nouveau Président de la Cour de Justice de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a été installé, ce mercredi 11 février, dans ses nouvelles fonctions, au cours d’une audience publique extraordinaire et solennelle au siège de l’institution communautaire à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Désigné par ses pairs le 3 février à l’issue d’une assemblée intérieure élective, ce juge a pris les rênes de l’institution judiciaire communautaire pour un mandat de trois ans. Il succède au Sénégalais, Mahawa Sémou Diouf, dont le mandat triennal est arrivé à terme.

Disposant d’une solide expérience au sein de l’institution, le nouveau président officiait déjà en tant que juge à la Cour de Justice de l’UEMOA.

A son nouveau poste, il aura pour mission de veiller à l’application cohérente et uniforme du droit communautaire au sein des huit États membres, afin de garantir une justice communautaire efficace et un espace UEMOA pleinement intégré.

Créée par le Traité de l’Union, la Cour de Justice de l’UEMOA se compose de huit juges, nommés pour un mandat de six ans par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, à l’exception du Président qui est élu par ses pairs pour une durée de trois ans.