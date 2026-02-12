Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa vive préoccupation face aux changements de gouvernement anticonstitutionnels qui persistent encore sur le continent.

Dans un discours prononcé ce mercredi lors de l’ouverture de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA à Addis-Abeba, en Ethiopie, Ali Youssouf a cité les cas de Madagascar et de la Guinée-Bissau.

Le premier pays a connu le renversement du régime de son président Andry Rajoelina le 14 octobre dernier, après des semaines de manifestations populaires. La transition est dirigée par le colonel Michaël Randrianirina.

En Guinée Bissau, un coup d’État survenu le 26 novembre 2025, a écarté le président Umaro Sissoco Embaló, au lendemain d’élections présidentielle et législatives contestées. Un Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l’ordre public a pris le pouvoir.

Mahmoud Ali Youssouf a fait savoir que la Commission s’efforce d’accompagner ces deux pays dans leurs processus de transition. En revanche, il a salué le rétablissement de l’ordre constitutionnel en République gabonaise et en République de Guinée, ainsi que leur retour au sein de l’Union africaine, à la suite d’un processus de transition réussi, soutenu par la Commission.

La 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA se tient du 11 au 12 février, sous le thème de l’année 2026 de l’UA : « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ». Elle vient en prélude au 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, prévu les 14 et 15 février.