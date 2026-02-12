Le Premier Ministre sénégalais, Ousmane Sonko a fixé mercredi 11 février, un ultimatum de 30 jours pour la mise en œuvre du plan de redressement de la compagnie aérienne nationale, Air Sénégal.

S’adressant au Ministre des Transports terrestre et aérien, lors d’une réunion du Conseil des ministres, Sonko a fait savoir que les difficultés auxquelles est confronté Air Sénégal « dépassent le bilan d’une compagnie aérienne » et mettent en jeu l’image internationale du Sénégal, sa connectivité stratégique, son attractivité touristique et économique, ainsi que le lien vital avec la diaspora et la confiance des partenaires.

Le ministre des Transports est enjoint, dans le délai qui lui est imparti, de matérialiser les mesures phares du Conseil interministériel consacré au secteur du transport aérien, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Il s’agit notamment de veiller à la finalisation et à la mise en œuvre accélérée du plan de redressement opérationnel complet, au lancement effectif de l’opération de refinancement, à la présentation d’une proposition détaillée de recapitalisation définitive et à la réalisation de l’audit de rationalisation, assortie de l’adoption du plan correctif.

Sonko a demandé également au Ministre des Transports d’activer la mobilisation urgente des ressources nécessaires à Air Sénégal pour l’apurement, par un redéploiement budgétaire exceptionnel et justifié, des engagements exigibles et incontournables envers des fournisseurs essentiels à son fonctionnement, afin de garantir la continuité du service public aérien.

Le gouvernement cherche à sauver la compagnie nationale malgré les difficultés accumulées depuis des années, en misant sur une gestion plus rigoureuse.

En avril 2025, le Premier ministre avait ordonné un audit complet d’Air Sénégal (financier, opérationnel, organisationnel).