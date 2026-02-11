Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, dès le premier tour, membre du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), pour un mandat de deux ans. La candidature marocaine a obtenu plus des deux tiers des voix (34 voix), lors de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA.

Depuis sa réintégration à l’Union africaine en 2017, le Royaume du Maroc a siégé à deux reprises dans cet organe, respectivement pour un mandat de 3 ans (2022-2025) et un mandat de deux ans (2018-2020). Durant de ces deux mandats, le Maroc a contribué de manière constructive à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques, de concert avec les autres États membres du CPS et ce, dans le cadre d’une démarche responsable et inclusive. Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent.

Le Maroc est représenté aux assises de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, par une délégation conduite par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux de cette réunion, le Chef de la diplomatie marocaine a souligné ce mercredi, que l’élection du Maroc par 34 voix au Conseil de Paix et de Sécurité, pour un troisième mandat, constitue une forte reconnaissance du rôle du Roi Mohammed VI dans le maintien de la paix et de la stabilité en Afrique.

C’est aussi, a-t-il dit, une reconnaissance des actions entreprises par le Roi du Maroc en faveur d’une Afrique stable, dont l’approche en matière de résolution des conflits repose sur une démarche rationnelle et le respect du droit international, ainsi que sur la recherche de solutions pacifiques.

Pour Nasser Bourita, cette élection est également, une reconnaissance des initiatives et de l’approche adoptées par le Royaume, grâce au leadership du Roi Mohammed VI en matière de paix et de sécurité, fondées sur une vision globale indissociable du développement, la médiation et les opérations de maintien de la paix et le rapprochement des points de vue.

Par ailleurs, le Maroc fort de l’expérience acquise lors de ses deux précédents mandats au sein du CPS, est aujourd’hui en mesure de renforcer l’action de cet organe décisionnel de l’UA et de contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité en l’Afrique, a assuré le ministre marocain, Nasser Bourita.

Cette 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA se tient en prélude au 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, prévu les 14 et 15 février au siège de l’UA à Addis-Abeba.