Suite au passage récemment de deux cyclones tropicaux (Fytia et Gezani) à Madagascar, le Système des Nations Unies a mobilisé un montant de 5 millions de dollars via le Fonds des Nations Unies pour les réponses aux urgences (CERF) au profit de ce pays d’Afrique de l’Est, a annoncé jeudi la présidence malgache dans un communiqué.

Cette enveloppe est répartie en deux volets, à savoir un fonds de 2 millions USD destinés à une réponse multisectorielle pendant trois mois pour 30.000 bénéficiaires dans la région de Boeny (Ouest), suite au cyclone Fytia et un autre de 3 millions USD destinés aux réponses anticipées, décaissé avant même le passage du cyclone Gezani à Toamasina (Nord-Est).

Les actions anticipatoires engagées par les autorités malgaches, se poursuivront au cours des prochains mois et devraient bénéficier à environ 93.000 personnes, précise le communiqué.

Sous la direction du Coordonnateur résident de l’ONU, six agences onusiennes ont soutenu les interventions du gouvernement malgache et du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), tout en collaborant avec les ministères de tutelle pour assurer la sélection et la cohérence des projets financés.

Le CERF est un mécanisme de financement qui repose sur des contributions financières généreuses de partenaires internationaux, permettant une réaction rapide face aux catastrophes.

En raison de l’ampleur des dégâts causés par le passage successif des deux cyclones, le gouvernement malgache a officiellement appelé, le 11 février, à une mobilisation immédiate des partenaires nationaux et internationaux pour soutenir les opérations de secours et de reconstruction.