Suite aux intempéries d’intensité exceptionnelle qu’a connues le Maroc au cours des deux derniers mois, et plus particulièrement dans la zone nord-ouest, le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au gouvernement afin de déployer un vaste programme d’aide et de soutien au profit des familles et des populations sinistrées et d’arrêter les mesures réglementaires requises en pareilles circonstances.

Le Chef du gouvernement a signé un arrêté déclarant ces intempéries comme événement catastrophique et les communes des quatre provinces (Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane), les plus impactées, zones sinistrées, indique un communiqué de la primature.

Le gouvernement a ensuite, mis en place un programme d’aide et de soutien, doté d’un budget prévisionnel de trois milliards de dirhams (environ 33 millions d’euros), élaboré sur la base d’un diagnostic rigoureux et approfondi de la situation sur le terrain, ainsi que d’une évaluation précise des répercussions économiques et sociales de ces intempéries.

Ledit programme s’articule autour des axes suivants :

-Des aides pour le relogement, la perte de revenu, la réhabilitation des logements et des petits commerces impactés, ainsi que pour la reconstruction des logements effondrés, pour un montant global de 775 millions de dirhams (MDH).

-Des aides en nature et pour le renforcement des interventions d’urgence sur le terrain, afin de répondre aux besoins essentiels et immédiats des populations, à hauteur de 225 MDH ; des aides destinées aux agriculteurs et aux éleveurs pour un montant de 300 MDH.

-Des investissements pour la réhabilitation des infrastructures routières et hydroagricoles et pour la réhabilitation des réseaux de base, s’élevant à 1,7 milliard de dirhams.

Fidèle à sa constante sollicitude envers ses sujets et soucieux de la préservation de leur sécurité et de l’amélioration de leurs conditions de vie, le Souverain marocain a donné par ailleurs, ses hautes instructions au gouvernement afin que ce programme soit exécuté avec «exemplarité, célérité et sens de responsabilité » afin de permettre aux citoyens des zones sinistrées de retrouver, dans les meilleurs délais, des conditions de vie normales, conclut le communiqué.

Pour rappel, les récentes intempéries exceptionnelles qu’a connues le Royaume ont provoqué l’inondation de plus de 110.000 hectares et entraîné l’évacuation et le déplacement de près de 188.000 personnes dans les provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane vers des centres d’accueil provisoires.