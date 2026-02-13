Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, et de la Russie, Sergueï Lavrov ont paraphé jeudi 12 février à Moscou, un Accord sur les fondements des relations entre les deux pays, traduisant leur volonté commune «de donner une dimension plus formelle à leur rapprochement diplomatique opéré en 2022», indique un communiqué de la diplomatie burkinabè.

Ouagadougou évoque un acte juridique consistant à donner «plus de vitalité» à la coopération russo-burkinabè. Le Chef de la diplomatie burkinabè, en visite à Moscou, a souligné que cet accord «historique» qui s’inscrit dans la vision des Chefs d’État des deux pays, a l’envergure d’un Accord-cadre de coopération en remplacement du document qui encadrait jusqu’à cette date, les relations bilatérales entre les deux parties.

« Le document que nous avons signé est non seulement une mise à jour mais également un document de vision, qui définit les secteurs clés dans lesquels nous devons renforcer notre coopération, l’approche de travail, les visions partagées entre les acteurs des deux parties », a-t-il indiqué.

De son côté, le chef de la diplomatie russe s’est dit, satisfait de l’accord ayant permis de «matérialiser la volonté des deux pays de bâtir une coopération solide, pragmatique et exemplaire», et réitéré l’engagement de son pays à s’investir dans la coopération sécuritaire, étant donné que « la lutte contre le terrorisme au Sahel reste une priorité pour Moscou».

Les deux parties ont par ailleurs, affiché leur volonté de signer d’autres actes juridiques dans l’objectif de «donner plus de contenu à la coopération» entre les deux pays, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, les deux ministres ont relevé la nécessité d’un renforcement de la coopération entre les médias russes et burkinabè, pour des actions et des initiatives plus efficaces dans le cadre de la guerre contre la désinformation.

Pour rappel, Ouagadougou a lancé le mardi 10 février, un Mémorandum de déconstruction des stéréotypes, intitulé «Le Burkina Faso au-delà des stéréotypes, une dynamique vers la sécurité et le développement», en vue de lutter contre les fausses informations touchant non seulement le Burkina, mais aussi les autres pays membres de la Fédération des Etats du Sahel (AES) le Mali et le Niger et leurs partenaires.