Deux mois après l’établissement de relations diplomatiques entre le Somaliland, région séparatiste du nord de la Somalie et Israël, le soi-disant président somalilandais, Abdirahman Mohamed Abdullahi a nommé un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’Etat d’Israël, en la personne de Mohamed Omar Haji Mahmoud.

Cette nomination marque «une étape importante dans l’engagement diplomatique du Somaliland et témoigne de sa volonté de développer des relations formelles, une coopération mutuelle et un dialogue constructif avec le gouvernement d’Israël », indique le communiqué de la présidence.

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé, également mercredi, que « le gouvernement de l’Etat d’Israël a accordé l’agrément au premier ambassadeur du Somaliland en Israël, Mohamed Hagi».

Si Hargeisa, la capitale, affirme que son ambassadeur est investi de la pleine autorité et du mandat diplomatiques, exercés conformément aux principes établis du droit diplomatique international, il faut souligner que le Somaliland, qui a autoproclamé son indépendance en 1991, n’est pas reconnu par la quasi-totalité de la communauté internationale.

Israël a été le premier pays à reconnaître, fin 2025, le Somaliland ; une démarche qui a provoqué de vives réactions et des contestations non seulement de la part de la Somalie, mais aussi à travers le monde. L’Union africaine avait évoqué une « violation flagrante » de la souveraineté somalienne et exigé la révocation immédiate de cette reconnaissance.

La nomination d’un ambassadeur indique clairement que les deux parties concernées ignorent totalement les mises en garde de la communauté internationale.