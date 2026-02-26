Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso a lancé officiellement ce mercredi 25 février, à Impfondo (Nord-est), les travaux de bitumage d’une route de près de 465 kilomètres, laquelle s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement du corridor 13.

« Ce corridor de développement n°13 est cette route Nord-Sud-africaine qui va de Tripoli à Windhoek puis le Cap, en passant par N’Djamena-Bangui-Brazzaville », a précisé le ministre d’Etat congolais, chargé de l’Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, lors de la cérémonie de lancement.

L’objectif de ce projet, a-t-il précisé, est de consolider la connectivité nationale, renforcer l’intégration régionale, faciliter l’accès aux pays enclavés et stimuler l’investissement.

Le chantier lancé au Congo, concerne la route Pokola-Mboua-Epena-Impfondo-Dongou-Enyelle-Bétou-Gouga (frontière avec la Centrafrique), dont les travaux seront réalisés conformément aux normes régionales.

Le groupe chinois Hunan Construction Investment Group assurera l’exécution du chantier sur un délai prévisionnel de quatre années, selon les termes du contrat.