Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, du Commerce et des Infrastructures des trois pays membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se réunissent ce 26 février dans la capitale burkinabè, Ouagadougou, ont annoncé des sources officielles burkinabè.

Cette nouvelle rencontre ministérielle permettra d’examiner et de valider ce jeudi 26 février, les « conclusions des travaux des hauts fonctionnaires des trois piliers de la Confédération des Etats du Sahel, portant sur la feuille de route de l’An II de l’AES », précise l’exécutif du Faso.

Ces échanges ministériels traduisent « la volonté des trois Etats d’approfondir l’intégration politique, sécuritaire et économique au sein de leur espace sahélien », s’est réjoui l’Etat du Burkina Faso qui assume depuis fin 2025 la présidence tournante de l’AES.

Prennent part à ces discussions ministérielles, de hauts décideurs des trois Etats du Sahel Central, le Burkina, le Mali et le Niger qui est représenté par son ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, le Général d’Armée Salifou Mody.

La délégation malienne est conduite à ces travaux par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’Armée Sadio Camara.

La forte délégation du pays hôte à ces discussions ministérielles est conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé.