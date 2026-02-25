Le Bureau régional de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour l’Afrique a annoncé hier mardi, l’organisation, le 5 mars prochain, d’une réunion stratégique virtuelle des Commissions nationales d’Afrique centrale pour l’UNESCO, en vue de renforcer la coopération régionale et d’accélérer la mise en œuvre de la Priorité globale Afrique.

La rencontre verra la participation notamment des Secrétaires généraux desdites Commissions, ainsi que des représentants du Secrétariat de l’UNESCO, et les discussions porteront sur le suivi du Plan opérationnel régional, le renforcement de la coordination entre Commissions nationales et la préparation de la prochaine réunion régionale africaine.

Plus précisément, le rendez-vous du 5 mars servira de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route issue de la réunion de Luanda, de mettre en place un mécanisme régional d’échange de bonnes pratiques et de retours d’expérience, et d’échanger sur l’appui à la Guinée équatoriale pour l’organisation de la troisième réunion régionale des Commissions nationales africaines.

La réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Priorité globale Afrique et de la Stratégie opérationnelle 2022-2029 du Bureau. Elle fait suite aux concertations engagées depuis la première réunion régionale des Commissions nationales africaines tenue à Accra en 2022, puis celle de Luanda en 2024, qui a abouti à l’adoption du Plan opérationnel régional (POR).

L’UNESCO souhaite voir les orientations issues des travaux se transformer en actions concrètes sur le terrain, réaffirmant ainsi la place des Commissions nationales comme piliers clés de l’action de l’Organisation.

A travers son initiative, l’agence onusienne dit réaffirmer son engagement en faveur d’une coopération régionale renforcée, alignée sur les priorités de développement du continent africain et sur les Agendas 2063 de l’Union africaine et 2030 des Nations Unies.