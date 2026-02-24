Le nouvel Ambassadeur de la République islamique d’Iran au Mali, Mahmoud Khani Jooyabad, a fait part, lundi 23 février, de l’intérêt porté par son pays d’établir un partenariat avec les pays de la Confédération des États du Sahel (AES).

Ce diplomate a été reçu en audience par le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, une visite de courtoisie visant à renforcer la coopération entre l’Iran et le Mali, d’après un communiqué de la Primature.

Lors de ses échanges avec son hôte, Jooyabad a laissé entendre l’ambition de Téhéran de promouvoir le partenariat entre l’Iran et l’AES, d’établir une Commission mixte Iran-Mali, et de collaborer sur des questions de défense et de sécurité, sans oublier le domaine technologique.

Le Premier ministre Maïga a assuré sur la disponibilité du Mali à collaborer avec des « partenaires sincères ». En mettant l’accent sur la lutte contre le terrorisme et en dénonçant ses parrains internationaux, ce responsable a salué l’expertise de l’Iran, une nation qu’il a honorée en magnifiant l’histoire millénaire de la Perse.

Soulignons que l’AES, composée de trois pays (Burkina Faso, Mali, Niger) dirigés par des militaires, cherche des alternatives aux partenaires occidentaux traditionnels, comme la France, avec lesquels les relations se sont dégradées.