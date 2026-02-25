Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a annoncé, mardi 24 février, la nomination de Pekka Haavisto, originaire de Finlande, au poste d’Envoyé personnel pour le Soudan.

Haavisto succède à l’Algérien Ramtane Lamamra à qui le Secrétaire général a tenu à exprimer sa profonde gratitude pour son dévouement constant envers les efforts de paix dans une région marquée par des tensions persistantes.

Le nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général apporte avec lui une expérience de plus de 40 ans dans les affaires politiques et internationales. Il a occupé plusieurs postes ministériels dans le Gouvernement de la Finlande et des postes de direction à l’Union européenne et aux Nations Unies et il est actuellement membre du Parlement finlandais.

Il dispose également d’une vaste expérience des processus de médiation et de négociations dans la région de la Corne de l’Afrique et au Moyen-Orient.

La semaine passée, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à une trêve humanitaire et à un cessez-le-feu dans ce pays qui est au « bord de l’effondrement ». Le Soudan fait face, depuis près de trois ans, à une guerre qui a occasionné non seulement une crise humanitaire mais aussi une crise sécuritaire régionale et migratoire qui menace l’ensemble de la Corne de l’Afrique et du Sahel.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité, la France a annoncé l’organisation, le 15 avril prochain, d’une conférence de donateurs destinée à financer le plan de réponse humanitaire au Soudan, et ce en collaboration avec l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’Union africaine.