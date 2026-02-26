Le porte-parole adjoint principal du Département d’Etat américain, Thomas Tommy Pigott a dévoilé ce mercredi 25 février la nouvelle approche de la coopération sanitaire entre les USA et le Burkina Faso.

« Ce 25 février, les États-Unis et le Burkina Faso ont signé un protocole d’accord bilatéral de coopération en matière de santé d’une durée de cinq ans, accord qui renforce la sécurité sanitaire régionale au Sahel tout en améliorant la capacité du Burkina Faso à gérer de manière indépendante les menaces liées aux maladies infectieuses avant qu’elles n’atteignent les côtes américaines », a partagé la diplomatie américaine.

Ancré dans « la Stratégie de santé mondiale America First », cet accord oblige le Département d’Etat à « fournir jusqu’à 147 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour soutenir les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies infectieuses, tout en renforçant les capacités de surveillance des maladies et de réponse aux épidémies ».

Au nom de cette nouvelle entente étatique, le Burkina Faso, en retour, « s’engage à augmenter ses dépenses de santé nationales de 107 millions de dollars, démontrant ainsi une appropriation nationale significative de son système de santé », informe la partie américaine.

Le protocole d’accord de ce 25 février alloue par ailleurs « environ 12 millions de dollars à des initiatives de sécurité sanitaire dans le monde, initiatives renforçant les systèmes de santé de proximité, améliorant et numérisant la communication des données et consolidant les capacités des laboratoires à détecter les agents pathogènes potentiels ».

Le même protocole intègre en outre « des programmes de longue date de lutte contre le paludisme et de santé maternelle et infantile à des systèmes de santé de proximité renforcés, tout en mettant l’accent sur le soutien continu aux agents de santé de proximité de première ligne », ont souligné les deux parties.