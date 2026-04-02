Le Sénégal a obtenu le mois dernier, la note «Très Bon» de 89/100 points lors de l’exercice de validation 2025 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), à la grande satisfaction des autorités sénégalaise qui ont considéré cette performance comme une confirmation du leadership du pays en matière de transparence et de redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif.

Intervenant ce mercredi 1er avril au Conseil des ministres, le Président Basirou Diomaye Faye a exprimé sa satisfaction d’un tel score remarquable, et félicité le gouvernement, le Comité national ITIE et son Président, ainsi que l’ensemble des acteurs publics et privés, dont le travail conjoint a permis d’atteindre ce niveau d’excellence.

Rappelant que la transparence dans la gestion des ressources naturelles demeure une priorité, le Chef de l’Etat sénégalais a demandé à son Premier Ministre de veiller, en coordination avec les ministères concernés, à la consolidation des acquis, avec l’objectif de transformer ce bon score en impact réel et positif pour les populations sénégalaises.

Pour maintenir cette dynamique, en plus de l’exécution des recommandations, Diomaye Faye a insisté sur le renforcement du contrôle des ressources naturelles, et sur une gestion plus transparente des sociétés d’État opérant dans les secteurs des hydrocarbures et des mines.

Il a également appelé à un suivi rigoureux des fonds destinés à la gestion environnementale et au développement des collectivités territoriales, ainsi qu’à la garantie de moyens et de ressources adéquats pour le fonctionnement continu du Comité national ITIE.

En donnant ces orientations, le dirigeant sénégalais a réaffirmé sa volonté de faire du secteur extractif un véritable moteur de développement inclusif et durable pour toutes les communautés de base.