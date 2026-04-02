Le Conseil des ministres ivoirien a adopté lors de sa réunion hebdomadaire du mercredi 1er avril, un décret ratifiant l’Accord de création de la Banque de Développement Shelter-Afrique, une institution bancaire panafricaine dédiée au financement du logement en Afrique.

La décision de la Côte d’Ivoire d’intégrer ce réseau financier continental, qui fait suite à l’autorisation du Parlement actée le 25 juin 2025, traduit la volonté des autorités d’Abidjan d’accélérer la stratégie nationale de production de logements à des prix abordables.

En effet, le communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres, indique que la ratification des statuts de cette Banque permettra à la Côte d’Ivoire de bénéficier entre autres, d’appuis financiers importants pour la construction de logements à prix abordables et en quantité suffisante.

Shelter-Afrique, dont le siège est basé dans la capitale kenyane, Nairobi, est la seule institution panafricaine de financement dédiée exclusivement à la promotion de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique.

Fruit d’un partenariat de 44 gouvernements africains, de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Africa Reinsurance Company, Shelter Afrique établit des partenariats stratégiques et offre une multitude de produits et de services connexes pour soutenir la fourniture efficace de logements abordables et d’immobilier commercial.

Ces produits et services comprennent le financement de projets, les prêts institutionnels, les prises de participation et les coentreprises, le financement du commerce et le logement social, sans oublier des conseils pratiques et une assistance technique.

«Nous sommes convaincus qu’en construisant des logements, nous bâtissons des familles et des nations. Ceci est notre engagement envers les peuples d’Afrique », lit-on sur le site de la nouvelle Banque Shelter Afrique.