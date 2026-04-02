Le Président nigérien, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani a signé mercredi 1er avril, un décret déchoyant provisoirement de la nationalité nigérienne « certaines personnes ayant commis des infractions prévues et punies par la loi », a annoncé dans un communiqué, le Secrétariat général du gouvernement.

Il s’agit de Takoubakoye Aminata Boureima, ancienne ministre et ex Directrice Générale de l’Institut National de la Statistique (INS), ainsi que de Djibo Yaya, membre du cabinet de l’ancien chef de l’Etat, Mohamed Bazoum.

Les deux personnes sont soupçonnées, selon le décret, de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publiques, de produire et de diffuser des données de nature à troubler l’ordre public, de diffamation, d’injures par moyen de communication électronique et d’apologie du terrorisme. Le texte ne précise pas le temps que la mesure de déchéance restera en vigueur.

Très présents sur les réseaux sociaux, Takoubakoye Aminata et Djibo Yaya critiquent ouvertement le régime actuel et réclament la libération du président déchu Bazoum, détenu depuis le coup d’État de juillet 2023 ayant porté le Général Tiani au pouvoir.