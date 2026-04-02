Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a officialisé la nomination de Garry Conille, de nationalité haïtienne, au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies au Kenya, avec l’aval du gouvernement de Nairobi.

Fort d’une expérience exceptionnelle de plus de 20 ans dans le domaine du développement international, de l’action humanitaire et de l’administration publique, Conille a pris ses fonctions ce mercredi 1er avril.

Cet ancien Premier ministre d’Haïti n’est pas un inconnu des rouages onusiens, puisqu’il avait déjà occupé le poste de Directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, de Coordonnateur résident de l’ONU en Jamaïque et au Burundi, et de Directeur régional de l’UNOPS pour l’Afrique et responsable des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) au PNUD.

Ce médecin de formation a également occupé les postes de Sous-secrétaire général chargé des programmes et des opérations à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Conseiller principal de l’ancienne Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf dans son rôle de Coprésidente du Groupe de haut niveau sur le Programme de développement pour l’après-2015 des Nations Unies.

Garry Conille a été, par ailleurs, Chef de cabinet du Bureau de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour Haïti, l’ancien Président des Etats-Unis, William J. Clinton.

En prenant les rênes de la coordination onusienne au Kenya, il est, entre autres, le nouveau Coordonnateur est appelé à harmoniser l’action des différentes agences de l’ONU pour soutenir les priorités nationales du Kenya.