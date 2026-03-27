Le Conseil des ministres au Burkina Faso a adopté, jeudi 26 mars, un décret portant création du Cadre national de concertation public-privé et d’amélioration du Climat des affaires (CNCPP-CA), un organe stratégique né d’une volonté de simplification et d’efficacité.

Le CNCPP-CA n’est pas une structure supplémentaire, mais le fruit de la fusion entre le Cadre de concertation Public-privé (CC-PP) et le dispositif institutionnel de pilotage et de suivi de l’amélioration du climat des affaires.

En regroupant ces deux entités, les autorités disent vouloir répondre à un souci de rationalisation des organes, à l’impératif d’éviter des doublons et à la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources financières.

Le nouveau cadre dispose de prérogatives étendues pour transformer l’environnement des affaires. Il est chargé de donner des orientations et de prendre des décisions en matière de promotion du dialogue public-privé et d’amélioration du climat des affaires.

Le CNCPP-CA devra aussi adopter les plans annuels de réformes et les rapports périodiques de suivi ; ainsi que valider les plans et les rapports de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur privé.

Les autorités burkinabè précisent que l’adoption de ce décret marque la naissance officielle du CNCPP-CA, un nouvel instrument appelé à permettre de lever plus rapidement les goulots d’étranglement qui freinent l’activité économique et de bâtir une économie plus compétitive et résiliente. A travers cette nouvelle initiative, Ouagadougou envoie un signal positif aux partenaires au développement et aux investisseurs nationaux et étrangers.