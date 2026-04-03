Le gouvernement britannique a réaffirmé le jeudi 2 avril, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc comme base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution durable au conflit créé de toutes pièces par le régime algérien autour du Sahara marocain.

Cette position a été réitérée par le ministre au Foreign Office britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Hamish Falconer, lors d’une intervention à la chambre des Communes, chambre basse du parlement de Westminster.

Le Royaume-Uni souhaite voir une solution durable au conflit du Sahara, a déclaré Hamish Falconer, précisant que «nous estimons que notre soutien au plan d’autonomie du Maroc en tant que base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution durable, va dans ce sens». C’est pour cette raison, a-t-il ajouté, que «nous avons également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies».

Pour rappel, en juin 2025, Londres avait déjà acté son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une visite au Maroc, de l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy qui avait assuré que ce plan d’autonomie est « la base la plus crédible, viable et pragmatique » pour parvenir à une solution définitive au conflit régional autour du Sahara marocain.

Le 27 octobre de la même année, le gouvernement britannique avait réaffirmé à nouveau, son soutien au Plan d’autonomie, par la voix de la ministre du développement, Baronne Chapman of Darlington qui intervenait lors d’un débat à la Chambre des Lords, haute chambre du parlement britannique.

«Nous pensons, a-t-elle dit, que c’est la bonne solution pragmatique, compte tenu de la durée du conflit et de la situation actuelle», assurant que c’est «la bonne décision à prendre». Elle a en outre affirmé que le Royaume-Uni demeure « extrêmement proche de nos amis marocains et espérons que cette démarche permettra d’apporter paix et stabilité à la région dans son ensemble ».