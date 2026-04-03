Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a officiellement déclaré, ce jeudi 2 avril, la fin de l’épidémie de Mpox comme urgence nationale, après trois années de lutte sur tout l’ensemble du territoire national.

D’après le ministère congolais de la Santé Publique, cette avancée reflète une riposte coordonnée et modernisée, fondée sur la digitalisation de la surveillance, la décentralisation du diagnostic et l’utilisation des vaccins MVA-BN et LC16-m8, sans oublier la forte mobilisation nationale.

La riposte aurait permis d’investiguer 125.000 cas et de maintenir un taux de létalité de 1,39 % marquant l’aboutissement d’une mobilisation sanitaire historique, selon le même département.

Le Ministre de la Santé Publique, Samuel Roger Kamba, a salué l’engagement des professionnels de terrain ainsi que l’appui technique et financier crucial des partenaires internationaux comme l’OMS, l’UNICEF et l’Union européenne.

Il a déclaré qu’en dépit de cette victoire, le pays entame une phase de transition vers la résilience pour prévenir toute résurgence, l’objectif étant de transformer les acquis de cette crise en un système d’anticipation durable plaçant la sécurité sanitaire au cœur de la souveraineté nationale congolaise.

Roger Kamba a invité ses compatriotes à la vigilance afin de consolider les acquis et renforcer durablement la souveraineté sanitaire du pays.