Le Chef de l’Etat du Burundi, Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l’Union africaine (UA) a accordé lundi 06 juillet à Bujumbura, une série d’audiences aux responsables de l’opposition, regroupés au sein de la Coalition C64, et aux leaders des principales confessions religieuses de la République démocratique du Congo (RDC), en vue de désamorcer la crise politique et institutionnelle liée au controversé projet de révision de la Constitution.

Un communiqué de la présidence burundaise évoque la « satisfaction » de Ndayishimiye quant à « la qualité des échanges menés dans un esprit d’ouverture et de confiance».

Tout en reconnaissant la volonté commune affichée par les différentes parties en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en RDC et dans la région, le patron de l’UA a renouvelé son appel à un «dialogue constructif» et à l’«unité» nationale, nécessaires pour trouver une issue pacifique à la crise au Congo-Kinshasa.

Certains observateurs locaux soulignent que la médiation burundaise aurait permis d’apaiser relativement le climat politique au point que la Coalition C64 a décidé de reporter au 20 juillet, sa grande marche initialement prévue pour le 08 du même mois.