Le Chef de l’Etat gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, vendredi 3 juillet, à l’inauguration dans la Zone Economique Spéciale de Nkok, près de Libreville, du premier Data Center National et souverain du Gabon, fruit d’un investissement de 8 milliards de FCFA, a annoncé la présidence dans un communiqué.

Conçue par ST Digital et certifiée aux normes internationales Tier III, cette infrastructure stratégique a été présentée par la présidence gabonaise, comme une étape décisive dans la transformation numérique du pays, marquant la volonté de Libreville de faire de la souveraineté numérique un pilier du développement national.

Érigé sur plus de 3.000 mètres carrés, le Data Center assure le stockage et la gestion des données sur le territoire national et permet en même temps, de sécuriser les informations sensibles de l’Etat et d’offrir de meilleurs services digitaux aux administrations, aux entreprises et aux citoyens.

L’infrastructure intègre des solutions technologiques de dernière génération ainsi que des équipements écoresponsables, notamment une alimentation partielle par énergie solaire et un système de refroidissement sans consommation d’eau, faisant d’elle une référence en Afrique Centrale.

Plus qu’une prouesse technologique, ce projet incarne un véritable levier de croissance. Il devrait dynamiser l’économie gabonaise, attirer les pépites du secteur technologique, encourager l’innovation et offrir à la jeunesse de nouvelles opportunités d’emplois qualifiés.

La cérémonie a été également l’occasion pour le Chef de l’Etat de sceller une convention de partenariat entre ST Digital et le ministère gabonais de l’Economie Numérique, visant à accélérer la transformation digitale du Gabon, à développer les infrastructures numériques et à accompagner l’émergence d’une économie moderne tournée vers les nouvelles technologies.

Oligui Nguema a réaffirmé son engagement à bâtir un Etat moderne, performant et souverain, où le numérique constitue un levier majeur de diversification économique, de compétitivité et d’amélioration durable des conditions de vie des populations.