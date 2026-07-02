L’État-Major Général des Armées du Burkina Faso s’est félicitée ce mercredi 1er juillet d’une « lourde défaite » infligée la veille, à des groupes terroristes, par les Forces Armées Nationales (FAN) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), lors d’ « attaques complexes et coordonnées » contre plusieurs positions de forces combattantes à Gayéri (Région de la Sirba), Solhan et Sebba (Région du Liptako).

L’armée a annoncé la neutralisation de plus de 400 terroristes, et la récupération d’un important lot de matériels comprenant plus de 250 motos, 353 armes tous calibres confondus, des munitions de guerre et des moyens de communication.

L’Etat-Major des FAN souligne que « ces attaques coordonnées sont survenues au lendemain de la décision du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques » avec la France.

Sans fournir de preuves convaincantes, Ouagadougou a accusé Paris de soutenir les groupes armés agissant au Burkina Faso, en affirmant que le « soutien » de la France « à ces hordes de terroristes, ne fait l’ombre d’aucun doute ».

L’armée burkinabè a salué l’engagement, la bravoure et le professionnalisme des forces combattantes, ainsi que la mémoire de trois héros tombés pour la défense de la Patrie, dont deux à Solhan et un à Gayéri, tout en souhaitant aussi un prompt rétablissement aux blessés.

L’État-Major Général des Armées a rassuré que les opérations de sécurisation se poursuivent et s’intensifient dans toute la zone pour traquer les assaillants en fuite et garantir la quiétude des citoyens.

Il a invité les populations à une franche collaboration, au strict respect des consignes de sécurité, et à dénoncer tout individu suspect aux Forces de Défense et de Sécurité et aux VDP les plus proches.