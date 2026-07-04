Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, lui exprimant en son nom et au nom du peuple marocain, «ses sincères vœux et félicitations », à l’occasion de la célébration ce samedi 4 juillet, du 250e anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis.

Dans ce message, le Roi du Maroc a souligné que « cet anniversaire commémore également 250 années de l’établissement des relations solides et stables entre nos deux nations », ajoutant que «le Maroc, premier Etat à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis d’Amérique, considère à sa juste valeur cette relation distinguée et singulière ».

Ces relations enracinées et fondées sur les valeurs d’amitié profonde et de fidélité, ajoute le message royal, « n’ont jamais été aussi riches et fructueuses » qu’elles l’ont été durant les deux mandats du Président Donald Trump, rappelant dans ce contexte que la reconnaissance historique par le Chef de l’Etat américain de la souveraineté du Maroc sur son Sahara « restera gravée dans la mémoire des Marocains de génération en génération… ».

Le Souverain marocain s’est aussi, félicité du niveau des échanges commerciaux et des relations économiques qui « n’ont jamais atteint cet élan », assurant que les relations entre les deux pays avancent vers leur « meilleure phase ».

Le Roi Mohammed VI a également salué la coopération sécuritaire et militaire entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique comme « modèle d’excellence » et « pilier majeur » pour protéger les citoyens des deux pays, défendre leurs valeurs communes et préserver leurs intérêts (…), citant, dans ce sens, l’exercice African Lion » qu’accueille régulièrement le Maroc.

Pour conclure, le Souverain marocain a réitéré dans son message au Président américain, l’engagement inébranlable à aller de l’avant dans le renforcement et l’approfondissement des relations liant les deux nations marocaine et américaine.