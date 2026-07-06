L’entreprise émiratie SAM Precious Metals a manifesté samedi 04 juillet, un intérêt pour le secteur minier du Tchad, ciblant spécifiquement la transformation locale de l’or.

Lors d’une rencontre à Abu Dhabi, avec le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, le patron du groupe émirati, Sami Abu Ahmad, accompagné d’une délégation, a mis en lumière l’ADN profond de SAM Precious Metals, en détaillant son savoir-faire unique.

Basée aux Émirats Arabes Unis, l’entreprise SAM Precious Metals est spécialisée dans le négoce, la transformation ainsi que la commercialisation des métaux précieux.

De son côté, le dirigeant tchadien a expliqué que le développement de la chaîne de valeur aurifère, l’essor de la transformation locale et la création d’emplois sont les piliers du Plan National de Développement (PND-Tchad Connexion 2030).

Ce programme stratégique, a-t-il précisé, intègre des mesures incitatives et de facilitations diverses, élaborées dans le but d’attirer davantage de capitaux étrangers.

Il a rassuré, dans la foulée, que son pays accueille favorablement tout partenariat stratégique visant à développer les capacités de raffinage et de commercialisation du métal jaune, avec la condition qu’il s’accompagne d’un transfert de technologies.

Par ailleurs, Mahamat a confirmé l’hospitalité réservée par le Tchad aux investisseurs soucieux du développement durable, en vue de valoriser les ressources naturelles du pays et soutenir l’industrialisation progressive du secteur minier local.

N’Djamena présente le PND-Tchad Connexion 2030 comme un plan structurant et ambitieux visant à accélérer la transformation économique et sociale du pays, attirer les investissements étrangers et faire du Tchad un modèle de développement inclusif et durable en Afrique.