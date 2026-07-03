Le Ministère des Finances de la République centrafricaine (RCA) a annoncé jeudi une rencontre stratégique, organisée cette semaine, entre le Ministre Hervé Ndoba et le Directeur Général de Shelter Afrique, Thierno Habib Hann, dans le cadre des démarches menées par la RCA pour finaliser son adhésion à cette institution panafricaine spécialisée dans le financement de l’habitat et du développement urbain.

Les discussions entre les deux hommes ont porté sur la mobilisation de ressources pour le secteur du logement, un levier clé du Plan national de développement 2024-2028, face à l’urbanisation croissante et à la nécessité d’un habitat décent, précise le communiqué du ministère.

Thierno Habib Hann, a souligné le caractère stratégique du partenariat entre la RCA et Shelter Afrique, réaffirmant le rôle moteur de son institution dans la structuration des marchés immobiliers africains.

Il a rappelé que Shelter Afrique propose une approche globale qui allie financement, accompagnement technique et structuration de projets à impact social, ajoutant qu’à travers la microfinance du logement, son offre englobe le financement de projets, les prêts institutionnels, les coentreprises et le développement de logements abordables.

Le modèle de financement de Shelter Afrique, a-t-il indiqué, repose sur des partenariats public-privé, des investissements stratégiques et la mutualisation des risques. Avec 44 États membres, l’institution dit disposer d’une solide assise continentale.

Du côté de Bangui, il est attendu que l’adhésion à l’institution de financement dédiée à la promotion de l’habitat en Afrique, permette à la RCA d’accéder à des financements adaptés et à une ingénierie technique éprouvée.

Cette démarche renforce l’engagement du pays dans les circuits financiers africains et pose les bases d’une politique de l’habitat plus inclusive, durable et ambitieuse, avec des retombées positives en matière de croissance, d’emploi et de conditions de vie, conclut le communiqué.