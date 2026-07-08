Devant la multiplication au Burkina Faso, des appels aux dons en dehors des cadres règlementaires, le ministère burkinabè de la Famille et de la Solidarité a rappelé, dans un communiqué publié ce mardi 7 juillet, le décret adopté en Conseil de ministres le 2 juillet dernier et portant réglementation des interventions dans le domaine humanitaire au Burkina Faso.

Conformément à cette ordonnance, tout appel public à la solidarité ou toute collecte de fonds en faveur de personnes vulnérables est soumis à l’autorisation préalable du ministère de la Famille et de la Solidarité.

Si le ministère salue l’engagement croissant des citoyens, des associations et des acteurs des réseaux sociaux en faveur des personnes dans le besoin, il déplore par contre que certains appels publics à la solidarité, organisés en dehors du cadre réglementaire, recourent à la diffusion d’images ou de vidéos, portant atteinte à la dignité, à la vie privée et aux droits fondamentaux des personnes concernées.

Le ministère rappelle que la dignité humaine est inviolable et que toute action de solidarité doit être conduite dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans le pays.

Il invite, par conséquent, les citoyens, les organisations de la société civile, les associations, les partenaires ainsi que les influenceurs à privilégier la plateforme nationale DEME SIRA mise en place par le gouvernement pour toute initiative de mobilisation et d’actions solidaires.

Cet outil officiel garantit le respect de la dignité des bénéficiaires, la transparence et la traçabilité des contributions, la sécurisation des ressources mobilisées et un accompagnement professionnel des personnes vulnérables par les services sociaux compétents.

Le ministère de la Famille et de la Solidarité prévient que tout appel public à la solidarité non conforme expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi.

Bien que capitale, la solidarité exige transparence et respect de la dignité humaine, note le communiqué qui insiste sur la responsabilité de tous pour protéger les plus vulnérables et renforcer la cohésion nationale.